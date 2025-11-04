В Азербайджане сокращаются бюджетные отчисления на целевые программы

В 2026 году в Азербайджане на финансирование 8 целевых программ из государственного бюджета планируется выделить 4 млрд 173,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно документу, это на 2 млрд 479,6 млн манатов меньше, чем в 2025 году. Из этой суммы наибольшая доля в абсолютном и относительном выражении приходится на "I Государственную программу Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории" - 3 млрд 500 млн манатов или 83,9%, а наименьшая доля в размере 100 тыс. манатов - на "Государственную программу по развитию чаеводства на 2018-2027 годы".

В приложениях к расходам государственного бюджета отдельной строкой отражены целевые программы, финансирование которых прогнозируется за счет средств государственного бюджета, в общей сумме 3 млрд 554,4 млн манатов (за исключением мероприятий, предусмотренных "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы"), а финансирование других средств по этому направлению предусматривается за счет расходов на содержание соответствующих исполнительных органов и других направлений расходов.