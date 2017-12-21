В Азербайджане смягчат тарифную нагрузку на рынке капитала

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлены предложения по снижению тарифов на рынке капитала.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель управления контроля за инфраструктурой финансовых рынков Палаты надзора за финансовыми рынками Руслан Бабаев на мероприятии "Рынки капитала – 2018" в Баку.

"Внедрение новых тарифов станет возможно на Бакинской фондовой бирже и Национальном депозитарном центре в 2018 году. Это смягчит тарифную нагрузку инвесторов на рынке капитала", - сказал он.

Кроме того, представитель Палаты отметил наличие предложений по прямому участию азербайджанских банков на рынке капитала: "Этот вопрос решится в следующем году".