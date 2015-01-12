В Азербайджане резко снизился объем таможенных пошлин за декабрь

Баку. 12 январь. REPORT.AZ/ За декабрь прошлого года поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 132,036 млн. манатов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем таможенных пошлин в госбюджет снизился на 15,316 млн. манатов или же 37% и составил 26,087 млн. манатов.

В отчете также сказано, что за декабрь объем НДС вырос на 22,8 млн. манатов или же 30,2% и составил 98,43 млн. манатов, объем акцизов снизился на 1,249 млн. манатов или же 17,8% и составил 5,785 млн. манатов, объем дорожных налогов вырос на 0,3 млн. манатов или же 20,8% и составил 1,735 млн. манатов.