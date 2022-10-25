В Азербайджане прогноз по прочим налоговым поступлениям увеличен на 5%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году прочие поступления, собранные по линии налоговых органов, составят 22 миллиона манатов.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году прочие поступления, собранные по линии налоговых органов, составят 22 миллиона манатов.

Report сообщает об этом со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2023 год".

Согласно документу, это на 4,8% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это соответственно на 5,2% и 3,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год. В конечном итоге дефицит государственного бюджета должен составить 2 млрд 579,3 млн манатов. Это на 16,95% меньше в годовом сравнении.