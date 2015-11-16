​В Азербайджане проблемы с интернетом повлияли на работу банков

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане проблемы в бесперебойном обеспечении интернетом, возникшие в пределах 17:00, оказали негативное воздействие на работу некоторых банков.

Как сообщили Report в банковских кругах, ряд банков из-за проблем с интернетом после 17:00 приостановил некоторые операции, в том числе по продаже валюты.

Отметим, что в Азербайджане возникли проблемы в бесперебойном обеспечении интернетом, а также в доступе интернет-провайдеров и пользователей. В настоящее время выход в интернет в Азербайджане частично восстановлен. Однако доступ к большинству сайтов, в том числе, ряда государственных органов, ограничен. Скорость интернета очень слабая.

Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, в компании Delta Telekom, обеспечивающей страну доступом в интернет, произошел пожар, который повредил все необходимое оборудование: "Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. В настоящее время страна обеспечена интернетом по альтернативным каналам, однако скорость очень низкая. В ближайшее время оборудование будет полностью заменено на новое, тем самым восстановится выход в интернет и его скорость".