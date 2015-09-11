​В Азербайджане приостановлены лицензии еще 63 страховых агентов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Соответствующим приказом министерства финансов в Азербайджане сроком на 3 месяца приостановлены бессрочные лицензии, выданные некоторым лицам на осуществление деятельности страхового агента.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу страхового надзора, это связано с несоблюдением правил предоставления отчетов данными лицами.

В целом, приостановлены лицензии 63 страховых агентов, что является первым подобным случаем за сентябрь текущего года. В августе были приостановлены лицензии 8 лиц, в июле - 71 страхового агента.