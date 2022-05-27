В Азербайджане потребителям возвращено 229 млн манатов НДС

С начала внедрения в Азербайджане проекта “ƏDV geri al” и до 1 мая этого года потребителям было возвращено более 228,5 млн манатов по 573 199 160 кассовым чекам, только в январе-апреле этого года возвращено 56,5 млн манатов НДС по 144 945 143 кассовым чек

С начала внедрения в Азербайджане проекта “ƏDV geri al” и до 1 мая этого года потребителям было возвращено более 228,5 млн манатов по 573 199 160 кассовым чекам, только в январе-апреле этого года возвращено 56,5 млн манатов НДС по 144 945 143 кассовым чекам.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики, об этом сообщил начальник Главного управления предоставления услуг налогоплательщикам Эльчин Мамедов.

По его словам, до сих пор на портале www.edvgerial.az для возвращения части уплаченного за приобретенные товары НДС было зарегистрировано 1,7 млн пользователей.