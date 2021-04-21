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В Азербайджане незначительно выросли проблемные кредиты

В Азербайджане незначительно выросли проблемные кредиты Проблемные кредиты выросли на 2,8% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 32,9%
Финансы
21 апреля 2021 г. 17:22
В Азербайджане незначительно выросли проблемные кредиты
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Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 апреля текущего года составила 918,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,1% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Проблемные кредиты выросли на 2,8% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 32,9%.

На конец марта удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,2%. Этот показатель составлял 6,1% на конец прошлого года и 8,9% - на конец марта прошлого года.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees rise in problem loans in 2021
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlər cüzi artıb

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