В Азербайджане незначительно выросли проблемные кредиты

Проблемные кредиты выросли на 2,8% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 32,9%

Сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 апреля текущего года составила 918,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,1% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Проблемные кредиты выросли на 2,8% по сравнению с началом года, а за последний год снизились на 32,9%.

На конец марта удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 6,2%. Этот показатель составлял 6,1% на конец прошлого года и 8,9% - на конец марта прошлого года.