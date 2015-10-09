​В Азербайджане не ожидается консолидации небанковских организаций

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не было и не ожидается объединения или закрытия небанковских кредитных организаций (НКО). Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанской микрофинансовой ассоциации (АМФА) Сулейман Калашов.

"В действительности, НКО не нуждаются в объединении. Центробанк не предъявляет к ним высоких требований - любой желающий может создать НКО с уставным капиталом в 300 тыс. манатов", - сказал глава АМФА.

По словам С.Калашова, деятельность кредитных союзов отличается от НКО: "Кредитные союзы не могут формироваться. В организации этих союзов были недочеты, есть трудности в управлении ими. Однако руководители НКО стоят в одном ряду с банковскими специалистами. Есть трудности, но пока я не вижу причин для закрытия".