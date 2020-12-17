В Азербайджане на 26% снизились доходы от платных услуг населению

В январе-ноябре текущего года доходы от платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, снизились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 227,2 млн манатов.

В январе-ноябре текущего года доходы от платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, снизились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 227,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Юридическими лицами населению оказано услуг на сумму 4 685,1 млн манатов, что составляет 75,2% от общей стоимости услуг.

В январе-ноябре текущего года объем платных услуг на душу населения составил в среднем 624,1 маната, что на 215,1 маната меньше в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.