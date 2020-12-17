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В Азербайджане на 26% снизились доходы от платных услуг населению

В Азербайджане на 26% снизились доходы от платных услуг населению В январе-ноябре текущего года доходы от платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, снизились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 227,2 млн манатов.
Финансы
17 декабря 2020 г. 17:30
В Азербайджане на 26% снизились доходы от платных услуг населению

В январе-ноябре текущего года доходы от платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, снизились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 227,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Юридическими лицами населению оказано услуг на сумму 4 685,1 млн манатов, что составляет 75,2% от общей стоимости услуг.

В январе-ноябре текущего года объем платных услуг на душу населения составил в среднем 624,1 маната, что на 215,1 маната меньше в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərdən gəlirləri 26 % azalıb

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