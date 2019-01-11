В Азербайджане изменены ставки акцизов на импортируемые товары

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Ставки акцизов на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары".

Как сообщает Report, документ в связи с этим подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, устанавливается акцизный налог на ввозимые в страну алкогольные и безалкогольные энергетические напитки и жидкости для электронных сигарет. За литр алкогольных энергетических напитков будет взиматься акцизный налог в размере 2 манатов, безалкогольных энергетических напитков – 3 маната, жидкости для электронных сигарет - 20 манатов.

В то же время за каждую единицу сигар, содержащих табак, в том числе с обрезанными концами, будет взиматься акцизный налог в размере 1 маната. Отметим, что в настоящее время к ввозимым в страну изготовленным из табака сигарам, в том числе с обрезанными концами, применяется акцизная ставка в размере 20 манатов за 1000 штук.

Акцизная ставка на ввоз изготовленных из табака и его заменителей сигарилл осталась в размере 20 манатов за 1000 штук.

Акцизная ставка на ввоз изготовленных из табака и его заменителей сигарет повысится с 12 манатов до 28 манатов за 1000 штук.

Это решение вступит в силу 10 февраля, через 30 дней после его опубликования.