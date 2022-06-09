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В Азербайджане выставлено на аукцион имущество двух ликвидируемых банков 

В Азербайджане выставлено на аукцион имущество двух ликвидируемых банков  22 июня в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Atabank, а 29 июня - ОАО Texnikabank, находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
9 июня 2022 г. 13:04
В Азербайджане выставлено на аукцион имущество двух ликвидируемых банков 

22 июня в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО Atabank, а 29 июня - ОАО Texnikabank, находящихся в процессе ликвидации.

Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

На аукцион выставлены серверное оборудование марки ProLiant DL360 Gen9, принадлежащем Atabank, и нежилая площадь (284,4 кв. м), принадлежащая Texnikabank и расположенная по адресу: город Мингячевир, улица Самеда Вургуна, 17.

Имущество оценено в 1,6 тысячи манатов и 60 тысяч манатов соответственно.

Напомним, что лицензия Atabank была аннулирована в 2020 году, а лицензия Texnikabank - в 2016 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ləğv prosesində olan 2 bankın əmlakı hərraca çıxarılır

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