В Азербайджане доля безналичных платежей в карточных операциях будет увеличена до 70%

В Азербайджане планируется увеличение доли безналичных платежей в карточных операциях с нынешних 55% до 70%.

В Азербайджане планируется увеличение доли безналичных платежей в карточных операциях с нынешних 55% до 70%.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной Центральным банком Азербайджана (ЦБА) "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Долю мгновенных платежей в операциях Национальной платежной системы планируется увеличить с нынешних 0,39% до 25%, долю безналичных платежей в обороте розничной торговли - с нынешних 21,1% до 40%, а долю цифрового банкинга в переводах клиентов с текущих счетов - с нынешних 80% до 90%.