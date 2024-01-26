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В Азербайджане доля безналичных платежей в карточных операциях будет увеличена до 70%

В Азербайджане доля безналичных платежей в карточных операциях будет увеличена до 70% В Азербайджане планируется увеличение доли безналичных платежей в карточных операциях с нынешних 55% до 70%.
Финансы
26 января 2024 г. 13:30
В Азербайджане доля безналичных платежей в карточных операциях будет увеличена до 70%

В Азербайджане планируется увеличение доли безналичных платежей в карточных операциях с нынешних 55% до 70%.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной Центральным банком Азербайджана (ЦБА) "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Долю мгновенных платежей в операциях Национальной платежной системы планируется увеличить с нынешних 0,39% до 25%, долю безналичных платежей в обороте розничной торговли - с нынешних 21,1% до 40%, а долю цифрового банкинга в переводах клиентов с текущих счетов - с нынешних 80% до 90%.

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Версия на английском языке Non-cash payments in card transactions in Azerbaijan to be increased to 70%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kart əməliyyatlarında nağdsız ödənişlərin çəkisi 70 %-ə çatdırılacaq

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