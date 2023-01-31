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В Азербайджане доходы по некоторым акциям и облигациям освобождаются от налога

В Азербайджане доходы по некоторым акциям и облигациям освобождаются от налога С 1 февраля в Азербайджане дивиденды, дисконтные и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным методом публичного предложения и торгуемым на регулируемом рынке, освобождаются от налогообложения сроком на 5 лет.
Финансы
31 января 2023 г. 12:38
В Азербайджане доходы по некоторым акциям и облигациям освобождаются от налога

С 1 февраля в Азербайджане дивиденды, дисконтные и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным методом публичного предложения и торгуемым на регулируемом рынке, освобождаются от налогообложения сроком на 5 лет.

Как сообщает Report, вступают в силу соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс в прошлом году, меняется налоговый режим на рынке капитала.

Целью является стимулирование размещения ценных бумаг на фондовой бирже методом публичного предложения и повышение интереса к ценным бумагам, торгуемым на регулируемом рынке.

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