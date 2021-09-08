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В Азербайджане будут повышены заработные платы

В Азербайджане будут повышены заработные платы Министерство финансов Азербайджана огласило факторы, которые брались за основу при прогнозировании расходов государственного бюджета на 2022-2025 годы
Финансы
8 сентября 2021 г. 22:00
В Азербайджане будут повышены заработные платы

Министерство финансов Азербайджана огласило факторы, которые брались за основу при прогнозировании расходов государственного бюджета на 2022-2025 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

В указанные годы расходы госбюджета будут направлены на финансирование сфер обороны и безопасности, социального обеспечения, здравоохранения, образования, а также на обслуживание государственного долга и поддержку устойчивости экономического роста.

Одним из факторов, который учитывался при прогнозировании расходов казны, является повышение заработных плат путем приведения их в соответствие с производительностью труда.

Второй фактор связан с обеспечением социальной защиты населения, в том числе с индексацией социальных выплат, улучшением жилищных условий, выдачей льготных ипотечных кредитов, строительством социального жилья, поддержкой ветеранов войны, инвалидов и семей шехидов, продолжением вакцинации.

Третий фактор - это восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях и их экономическая реинтеграция.

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