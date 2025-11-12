В 2026 году Азербайджан планирует расширить тарифные послабления для производителей

Азербайджан в следующем году планирует увеличить количество товарных позиций, по которым будут снижены импортные тарифы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела торговой политики Департамента торговой и внешне-инвестиционной политики Министерства экономики Азербайджана Гасан Алиев в ходе проходящей в Баку презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025).

По его словам, в прошлом году правительство снизило импортные тарифные ставки для 272 товарных позиций, большинство из которых составляют сырьевые и промежуточные товары, используемые в производственном процессе.

"В 2026 году у нас большие планы по расширению этого списка и оказанию поддержки компаниям в снижении их издержек. Это позволит им повысить качество продукции и укрепить свои позиции на глобальных рынках", - сказал Г. Алиев.