Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Казахстане ВВП вырос на 4%.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По словам министра, в прошлом году в стране инфляция составила 7,1%.

Основными катализаторами роста стали расширение производства, повышение инвестиционной активности и восстановление внутреннего спроса.

Доля вклада несырьевого сектора составила 60%. В целом в реальном секторе зафиксировано синхронное увеличение производства практически во всех отраслях экономики.

Наибольший рост наблюдается в промышленности на уровне 7,1%, транспорте – на уровне 4,8%, связи – на уровне 3,3% и торговле – на уровне 3,2%. Обрабатывающая промышленность показывает пятилетний максимум роста - 5,1%.

Фармацевтическая отрасль выросла на 41,8%.

Внешнеторговый оборот страны увеличился на 25,1% до 69,5 млрд долларов, безработица сохранилась на уровне 5%.