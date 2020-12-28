В 150 млрд долларов обошлись миру природные бедствия 2020 года

При этом в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%

Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб в размере 150 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник издание The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации "Христианская помощь".

"Изменения климата продолжили бушевать в 2020 году, идет ли речь о наводнениях в Азии, нашествии саранчи в Африке или штормах в Европе и Америках", – заявила ответственная за вопросы климата при организации Кэт Крамар.

Согласно докладу, масштабы ущерба от климатических ненастий в 2020 году превысили показатели 2019 года и продемонстрировали долгосрочные последствия глобального потепления. При этом стихийные бедствия за год унесли жизни не менее 3,5 тыс. человек и заставили более 13,5 млн покинуть свои дома.

В частности, отмечается, что 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана: из-за них погибли не менее 400 человек, а ущерб составил 41 млрд долларов США, и, кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности штормов. При этом в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, которые пострадали от природных бедствий; а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.

The Guardian напоминает, что, по научным данным, средние температуры по планете выросли с конца XIX века не менее чем на 1,1 градуса по Цельсию, причем значительная доля роста температур приходится на последние 50 лет.

