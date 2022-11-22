Узбекистан и Французское агентство развития подписали соглашение на 1 млрд евро

Узбекистан и Французское агентство развития (ФАР) подписали программу сотрудничества, рассчитанную до 2025 года, на сумму более 1 млрд евро.

Узбекистан и Французское агентство развития (ФАР) подписали программу сотрудничества, рассчитанную до 2025 года, на сумму более 1 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на узбекские СМИ, договоренность была достигнута по итогам визита узбекского президента Шавката Мирзиёева во Францию. Во время поездки он встретился с гендиректором ФАР Реми Риу.

Программа сотрудничества предусматривает финансирование и реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, зеленой экономике, развитии городской инфраструктуры, водоснабжения, банковско-финансового сектора и транспорта. Также обсуждается применение механизмов смешанного финансирования проектов, в том числе с участием прямых инвестиций французских компаний.

Мирзиёев в ходе своего визита также провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам поездки президента Узбекистана был подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.