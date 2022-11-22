О нас

Узбекистан и Французское агентство развития подписали соглашение на 1 млрд евро

Узбекистан и Французское агентство развития подписали соглашение на 1 млрд евро Узбекистан и Французское агентство развития (ФАР) подписали программу сотрудничества, рассчитанную до 2025 года, на сумму более 1 млрд евро.
Финансы
22 ноября 2022 г. 10:58
Узбекистан и Французское агентство развития подписали соглашение на 1 млрд евро

Узбекистан и Французское агентство развития (ФАР) подписали программу сотрудничества, рассчитанную до 2025 года, на сумму более 1 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на узбекские СМИ, договоренность была достигнута по итогам визита узбекского президента Шавката Мирзиёева во Францию. Во время поездки он встретился с гендиректором ФАР Реми Риу.

Программа сотрудничества предусматривает финансирование и реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, зеленой экономике, развитии городской инфраструктуры, водоснабжения, банковско-финансового сектора и транспорта. Также обсуждается применение механизмов смешанного финансирования проектов, в том числе с участием прямых инвестиций французских компаний.

Мирзиёев в ходе своего визита также провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам поездки президента Узбекистана был подписан пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbekistan and French Development Agency sign agreement for €1 billion

Экслюзивные новости

Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi