Президент Узбекистана прибыл в Париж с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл во Францию с официальным визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл во Францию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Сообщается, что в соответствии с программой пребывания в Париже запланировано проведение переговоров на высшем уровне в Елисейском дворце и встречи в Национальном собрании Франции.

Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах. Состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Мирзиёев также встретится с представителями ведущих французских компаний.