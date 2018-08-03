Уставный капитал Effektinvest сократился на 13%

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Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Уставный капитал небанковской кредитной организации Effektinvest сократился на 120 тыс. манатов или на 12,9%, до 810 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.
Причиной сокращения стал вывод своей доли одним из учредителей НКО - Русланом Зейгам оглу Гусейновым.
Напомним, что в начале года еще один учредитель Effektinvest - Фуад Абдуриза оглу Мамедов вывел свою долю из компании. В результате уставный капитал НКО сократился на 200 тыс. манатов или на 17,7%, до 930 тыс. манатов.
Economic DepartmentАвтор новости