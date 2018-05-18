Уставный капитал "дочки" PASHA Bank в Турции возрастет примерно вдвое

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Уставный капитал PASHA Yatırım Bankası, "дочки" PASHA Bank в Турции, увеличится на 245 млн турецких лир или 96,08%, до 500 млн лир.

Как передает Report, об этом сообщается на платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu – KAP).

По информации, окончательное решение было принято на сегодняшнем внеочередном общем собрании акционеров PASHA Yatırım Bankası. Согласно решению, PASHA Holding, которому косвенно принадлежит 59,95% акций турецкого банка, обеспечит средства, необходимые для увеличения капитала.

Напомним, что PASHA Yatırım Bankası создан 3 года назад путем приобретения PASHA Bank акций TAİB Bank, принадлежащего турецкому Aksoy Holding. В настоящее время азербайджанская сторона контролирует 99,92% акций. PASHA Holding принадлежит 60% акций PASHA Bank.

После увеличения уставного капитала доля PASHA Holding в PASHA Yatırım Bankası составит 49%, PASHA Bank - 50,96%, Aksoy Holding - 0,04%.