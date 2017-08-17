Уставный капитал Азербайджанских железных дорог увеличен

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в постановление об утверждении устава и структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) от 15 февраля 2010 года.

Как сообщает Report, согласно решению, уставный капитал общества увеличен на 79 915 594 маната или 11% - до 806 061 960 манатов.

С этой целью число находящихся в обращении акций АЖД номинальной стоимостью 2 маната каждая увеличено на 39 957 797 единиц – до 403 030 980. Акционерному обществу, Госкомитету по вопросам имущества и Палате надзора за финансовыми рынками поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.