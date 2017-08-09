Уровень долларизации банковских депозитов в Азербайджане вырос

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 июля достиг 73,38%. В прошлом месяце этот показатель был равен 74,52%, на 1 января 79,63%, в соответствующем периоде 2016 года – 80,59%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 июля составила 76,77%. В прошлом месяце эта цифра была равна 75,2%, на 1 января – 75,29%, в аналогичном периоде прошлого года – 80,21%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 июля уровень долларизации составил 42,65%, на 1 января – 47,32%, на 1 июля 2016 года – 45,75%.