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Крупнейший банк Италии обнаружил утечку данных 3 млн клиентов

UniCredit обнаружил утечку данных 3 млн клиентов

Техническая группа информационной безопасности итальянского банка UniCredit обнаружила случай несанкционированного доступа к данным 3 млн клиентов. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник информационный канал Rai News 24.

В сообщении отмечается, что банк заверил, что злоумышленники не получили информацию о счетах или доступ к ним.

Как уточняется, утечка касалась имен и персональной информации. Как выяснилось в ходе проверки, случаи несанкционированного доступа к банкам данных произошли в 2015 году. С тех пор, как утверждает UniCredit, банк значительно укрепил систему защиты данных.

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