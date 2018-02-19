Unibank запускает новую кредитную кампанию

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Unibank предоставляет 50% скидку на комиссию наличных кредитов.

Как сообщает Report, кампания продлится до 20 марта.

Кредит выдается с льготным периодом на 3 месяца. Клиенты не будут оплачивать основную сумму ежемесячных платежей первые 3 месяца, оплата начнется с четвертого месяца.

Годовая эффективная процентная ставка кредита начинается от 13% (годовая от 23%). Кредит на сумму до 15 тыс. манатов и сроком до 36 месяцев выдается без оплаты страховки, минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов. Кредит выдается без поручителя.