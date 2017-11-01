Unibank вошел в топ-25 в рейтинге мобильных банков стран СНГ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Агентство Markswebb составило рейтинг эффективности мобильных банков стран СНГ Mobile Banking Rank CIS 2017. Согласно исследованию, лучший мобильный банк среди исследованных азербайджанских приложений оказался у Unibank. В общем рейтинге он занял 22-е место.

Как сообщает Report со ссылкой на Markswebb, в исследовании оценивались 86 мобильных приложений 41 банка отдельно на смартфонах iPhone и Android. Unibank среди пользователей IPhone оказался на 22-м, Android – 21-м месте.

В рейтинг вошли также Bank Respublika, Kapital Bank, Международный банк Азербайджан и Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

В топ-5 лучших приложений для Android и iPhone вошли сервисы российских Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Почта Банка, ВТБ24 и Сбербанка. Десятку лучших приложений дополнили российский Райффайзенбанк, два белорусских банка (Белгазпромбанк и Альфа-Банк), Bank of Georgiaи казахский Forte Bank.

По итогам исследования, лучшим украинским банком оказался ПриватБанк. В общем рейтинге среди пользователей iOS и Androidбанк занял 11-е место, а Android– 12-е место.