Unibank упростил процедуру восстановления забытых клиентом ПИН-кодов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Клиентам ОАО Unibank отныне не нужно заказывать новую карту при потере ПИН-кода. Как сообщает Report со ссылкой на банк, поменять ПИН-код можно за считанные секунды в любом филиале Unibank.

В настоящее время сотни тысяч людей пользуются картами Unibank. Одним из основных преимуществ карт Unibank, является наличие функции Cashback. Благодаря этой функции, клиенты Unibank только за этот год заработали более 75 тыс. манатов.

Стать обладателем карт от Unibank, может каждый, кому исполнилось 18 лет. Достаточно загрузить приложение Unibank Mobile (http://onelink.to/ffdbwf) и заказать карту прямо с телефона.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков - "MBANK" (1992 года) и "PROMTEXBANK" (1994 года) в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.