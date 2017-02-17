Unibank проводит новую кампанию для держателей пластиковых карт

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank сделал возможным возврат до 5% средств при покупках посредством зарплатных, а также карт ALBALI PLUS debet и ALBALI PLUS kredit.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, при оплате купленных товаров в супермаркете ARAZ, каждый обладатель вышеуказанных карт, совершивший покупки на сумму свыше 100 АЗН за период кампании, получит обратно 5% (сash back) от потраченной суммы. Например, при совершении в период кампании 3 покупок на суммы 30, 40 и 60 манат соответственно, на карту вернется обратно 6,5 АЗН. Кампания продлится с 18-го по 28 февраля. Более подробно здесь: http://albali.az/az/araz-marketlerde-5-cash-back-bonusu.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией следует обращаться по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).