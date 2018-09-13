Unibank проводит кредитную кампанию без комиссии для нефтяников

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Unibank проводит кредитную кампанию без комиссии в честь «Дня Нефтяников». Все работники нефтяного сектора, обратившись в филиалы Unibank до 30 сентября, смогут оформить кредит до 20 000 манат сроком до 48 месяцев с комиссией 0%.

Преимущества, предлагаемые нефтяникам, взявшим кредит в Unibank:

-комиссия: 0%

-нет взноса за страхование;

-не требуется поручитель;

-клиент сам выбирает дату оплаты

- сумма до 20 000 манат;

-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).