Unibank проводит кампанию для нефтяников

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank по случаю 20 сентября - Дня нефтяников предлагает всем работникам нефтяного сектора кредит без комиссии.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, с 20 по 27 сентября все обратившиеся в Unibank за кредитом нефтяники смогут оформить кредит до 5 тыс. манатов сроком до 24 месяцев без комиссии. Помимо этого, каждый, кто воспользуется кредитом от Unibank, получит в подарок дебетовую карту Albalı plus.

Отметим, что филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.