Украина снизила учетную ставку

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт - с 15 до 14% годовых. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, в последний раз на таком уровне ставка устанавливалась в середине ноября 2014 года.

В сообщении НБУ отмечается, что решение о смягчении монетарной политики было принято в связи со снижением рисков для стабильности цен и должно помочь снижению уровня инфляции в 2017-2018 годах.

В Нацбанке также отметили, что в октябре 2016 года предложение валюты превышало спрос, что позволило НБУ скупать валюту для пополнения своих резервов, не мешая укреплению курса гривны. С учетом поступления траншей кредита Международного валютного фонда (МВФ) объем золотовалютных резервов НБУ к концу 2016 года планируется довести до 17,5 млрд долларов, а к концу 2018 года - до 27,8 млрд долларов.