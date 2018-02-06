Удельный вес манатных просроченных кредитов в Азербайджане снизился до минимума за последние 6 месяцев

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане удельный вес просроченных кредитов в манатных кредитах составил 11,4% на 1 января этого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Это минимальное значение за последние 6 месяцев. Так, на 1 июня прошлого года доля просроченных манатных кредитов составила 10,7%, а на 1 июля – 11,5%.

Отметим, что на начало года общий объем кредитных вложений в экономику страны составил 11 757,8 млн манатов. Из них 6 953,6 млн манатов или 59,1% выдано в нацвалюте, 4 804,2 млн манатов или 40,9% - в инвалюте.