​Убыток Счетной палаты увеличился почти втрое

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Общие активы Счетной палаты на 1 января текущего года составили 5,841 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации, это на 1,5% меньше, чем на 1 января прошлого года.

Общие обязательства Счетной палаты за отчетный период увеличились в 5 раз - до 85 тыс. манатов, а совокупный капитал сократился на 2,5% - до 5,757 млн манатов.

В 2018 году доходы Счетной палаты составили 3,653 млн манатов (на 7% больше, чем в 2017 году), а расходы - 3,806 млн манатов (+ 9,6%). В конечном итоге, организация завершила прошлый год с убытками в 153 тыс. манатов. Это в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году.