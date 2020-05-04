​Убытки Счетной палаты Азербайджана снизились на 23%

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Счетная палата завершила 2019 год с убытком в 118 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 22,8% меньше, чем в 2018 году.

В прошлом году доходы Счетной палаты составили 5 629 тыс. манатов (на 54,1% больше, чем годом ранее), все они получены за счет внебиржевых операций. Расходы же за отчетный период составили 5 747 тыс. манатов, что означает рост на 51% по сравнению с предыдущим годом. В частности, стоимость израсходованных материалов увеличилась на 16,1% и составила 97 тыс. манатов, сумма зарплат и другие расходы на работников возросли на 62,2% - до 4 954 тыс. манатов, амортизационные расходы - на 9% - до 217 тыс. манатов, прочие операционные расходы - на 2,2% - до 479 тыс. манатов.

Активы Счетной палаты на 1 января этого года составили 5 659 тыс. манатов, что на 3,1% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства учреждения снизились на 75,6% и составили 21 тыс. манатов, а балансовый капитал (чистые активы) - на 2,1% и составили 5 638 тыс. манатов.