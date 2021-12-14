Турецкая лира ослабла на 3% к доллару США

Турецкая валюта ослабла почти на 3% к доллару США после преодоления накануне отметки 14 лир за доллар США.

Турецкая валюта ослабла почти на 3% к доллару США после преодоления накануне отметки 14 лир за доллар США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Валютные торги в понедельник начались с отметки 13,81 лиры за доллар, затем курс достиг 14,18 лиры.

В понедельник курс лиры упал более чем на 5% и достиг нового исторического минимума — 14,62 за доллар, после чего Центробанк Турции прибег к очередным валютным интервенциям, укрепившим лиру. Эксперты связывают падение нацвалюты с ожидаемым 16 декабря новым снижением учетной ставки регулятором. Кроме того, рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Турции в иностранной валюте, находящегося на уровне "B+", до негативного.