Трансферты ГНФАР в госбюджет превысили $140 млрд

Трансферты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по сегодняшний деньпревысили $140 млрд.

Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Фонда Ровшан Джавадов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.

"Мы также напрямую финансируем стратегические проекты, такие как железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, основной экспортный трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, крупные ирригационные проекты, строительство жилья для вынужденных переселенцев и образовательные программы. Поддержка азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом, также является одним из приоритетов Фонда", - отметил он.

Джавадов добавил, что ГНФАР является одной из самых прозрачных организаций в мире с активами более $60 млрд: "Мы сотрудничаем с ведущими международными финансовыми институтами, такими как "BlackRock", "Blackstone". Через это сотрудничество мы создаем условия для привлечения знаний и технологий, а также совместных инвестиций в экономику страны".

Он также отметил, что Фонд применяет подход, называемый "моделью бумеранга": "Если какая-либо международная компания намерена реализовать проект в Азербайджане, при условии коммерческой целесообразности мы также можем инвестировать в зарубежные проекты этой же компании. Это как расширяет наш глобальный портфель и повышает долгосрочную заинтересованность зарубежных инвесторов в Азербайджане".

Джавадов отметил, что хотя Фонд напрямую не является стороной государственно-частных партнерств (ГЧП), он играет центральную роль в развитии частного сектора и укреплении инвестиционной среды.