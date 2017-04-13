Трамп назвал себя одним из факторов укрепления доллара

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп считает чрезмерно высоким нынешний курс американского доллара и признает, что отчасти он (глава государства) сам стал этому виной.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью WSJ, отрывки которого опубликованы в электронной версии газеты.

"Я считаю, что наш доллар становится слишком крепким и отчасти в этом моя вина, потому что люди доверяют мне", - признал президент США.

"Но это нанесет урон в конечном счете, как мне ни больно говорить об этом", - добавил он.

Трамп также напомнил, что в укреплении курса валюты есть свои позитивные аспекты.

"Когда мы говорим о более крепком долларе, то в этом есть свои положительные стороны. Однако обычно самое лучшее состоит только в том, что такое выражение (крепкий доллар) приятно на слух", - иронично заметил президент США.

Он также предупредил о негативных последствиях повышения курса доллара.

"Очень и очень тяжело конкурировать, когда доллар крепок, а другие страны девальвируют свои валюты", - подчеркнул Трамп.