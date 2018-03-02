The Economist назвал главные риски для мировой экономики

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия.

Как сообщает Report, это утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist.

По информации, источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU оценило воздействие рисков на мировую экономику по шкале от 1 до 25, их влияние на годовые темпы роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии и на 2 п. п. и более – при очень сильном.

Первое и второе место среди рисков занимают длительное падение на основных фондовых рынках и резкий скачок индекса волатильности, оцененные по силе риска в 15 баллов. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США так же оценен в 15 баллов.

На третьем месте территориальные споры в Южно-Китайском море, которые могут привести к боестолкновениям между странами (сила риска – 12). Далее следует вероятность превышения темпов роста мировой экономики 4% (сила риска – 12). EIU оценил масштабную кибератаку, способную подорвать деятельность госорганов и компаний, в 12 баллов.

Следующие три строчки занимают серьезный и длительный экономический спад в Китае, масштабные боевые действия на Корейском полуострове, конфликты на Ближнем Востоке (сила риска – 10).

В 9 баллов оценено удешевление нефти в случае, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+, в 5 баллов – выход многих стран из еврозоны.