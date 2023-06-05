Талех Кязымов: В Азербайджане сформируют пункты обмена валюты в новом формате

В Азербайджане будут сформированы пункты обмена валюты в новом формате.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он отметил, что поправка к закону "О Центральном банке" также включает этот вопрос.
По его словам, предполагается создание не малых, а институциональных отделов обмена валют.
Напомним, что деятельность пунктов обмена валют в стране приостановлена с 2016 года. В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О валютном регулировании", с 2018 года в Азербайджане началось лицензирование деятельности пунктов обмена валюты.