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Талех Кязымов: В Азербайджане сформируют пункты обмена валюты в новом формате

Талех Кязымов: В Азербайджане сформируют пункты обмена валюты в новом формате В Азербайджане будут сформированы пункты обмена валюты в новом формате.
Финансы
5 июня 2023 г. 13:02
Талех Кязымов: В Азербайджане сформируют пункты обмена валюты в новом формате

В Азербайджане будут сформированы пункты обмена валюты в новом формате.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что поправка к закону "О Центральном банке" также включает этот вопрос.

По его словам, предполагается создание не малых, а институциональных отделов обмена валют.

Напомним, что деятельность пунктов обмена валют в стране приостановлена с 2016 года. В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О валютном регулировании", с 2018 года в Азербайджане началось лицензирование деятельности пунктов обмена валюты.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijan to form new format currency exchange offices
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda yeni formada valyuta mübadilə məntəqələri formalaşdırılacaq"

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