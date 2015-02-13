Таксисты смогут оплачивать еженедельный "план" в режиме онлайн

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Оплата компании "Баку Такси" стала доступна в терминалах ExpressPay ОАО Expressbank Азербайджана. Отныне водители данной компании могут оплатить еженедельный "план" через терминалы, указав свой номер ИНН (VÖEN).

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО Expressbank, в ближайшие месяца в терминалах, начавших функционировать в мае 2014 года, станут доступны оплаты услуг еще нескольких компаний. Среди них коммунальные услуги, мобильная связь, кабельные ТВ, интернет провайдеры и т.д.

На данный момент посредством терминалов можно оплатить платежи Expressbank (оплата кредитов, пополнение депозитного и текущего счетов, пополнение счета банковской карты в режиме онлайн), небанковской кредитной организации EmbaFinans (мебели Embawood и Madeyra), Nikoil Bank, услуги мобильных операторов Bakcell и Nar Mobile, некоторые коммунальные услуги, счета за кабельное телевидение, телефон, услуги некоторых интернет провайдеров, а также онлайн игры, социальные сети и другие услуги.

Сеть обслуживания клиентов Expressbank состоит из 17 филиалов, из них 12 находятся в Баку и Сумгайыте, 5 - в городах Гянджа, Мингечевир, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 90 банкоматов, 5000 РОS-терминалов и около 180 терминалов оплат ExpressPay по стране.