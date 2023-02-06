Тахир Миркишили: Налоговые льготы для СМИ обойдутся госбюджету в 10 млн манатов

Налоговые льготы, предоставляемые медиа-субъектам, обойдутся госбюджету в 10 млн манатов.

Налоговые льготы, предоставляемые медиа-субъектам, обойдутся госбюджету в 10 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Тахир Миркишили.

По его словам, госбюджет лишится дохода в таком объеме: "Эта не маленькая сумма с точки зрения поддержки медиа-субъектов. Однако развитие медиа позволит увеличить доходы, поступающие в бюджет из других сфер".

Председатель комитета отметил, что из Азербайджана за границу "утекают" миллионные средства от рекламы: "Это можно заметить по социальным сетям. Сегодня социальные сети опережают медиа-субъектов с точки зрения рекламы, используют более гибкие инструменты. Эта проблема свойственна не только Азербайджану, но наблюдается во всем мире. Налоговые изменения позволят медиа-субъектам действовать более гибко".