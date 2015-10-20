​Тахир Будагов: Методика и порядок расчета между странами постепенно должны быть унифицированы

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Статистические данные по внешней торговле мы получаем в централизованном порядке от Государственного таможенного комитета. Государственный комитет статистики не ведет никаких наблюдений в этой сфере". Как сообщает Report, об этом завил журналистам председатель Госкомитета статистики Тахир Будагов.

Т.Будагов отметил, что разница статистических показателей внешнеторговых связей различных стран связана с методикой: "Этот вопрос существует во всех странах. Разница может быть связана с различными методиками. Некоторые страны не регистрируют транзитные грузы, некоторые регистрируют. В любом случае, данный вопрос находится в центре внимания Статистической комиссии ООН и Комитета статистики СНГ. Методика и порядок расчета между странами постепенно должны быть унифицированы".