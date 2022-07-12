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Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро Cумма замороженных активов российских олигархов в Евросоюзе (ЕС) после начала боевых действий в Украине составила 13,8 млрд евро.
Финансы
12 июля 2022 г. 14:14
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро

Cумма замороженных активов российских олигархов в Евросоюзе (ЕС) после начала боевых действий в Украине составила 13,8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе встречи министров юстиции стран ЕС в Праге.

По его словам, большая часть имущества - 12 млрд евро заморозили 5 стран ЕС.

"Нам надо продолжать убеждать остальных последовать их примеру. Мы направили письма для получения дополнительной информации", - отметил он.

Рейндерс сказал, что на данный момент юридически конфисковать эти деньги невозможно. Но заверил, что уже осенью будет представлена директива, которая позволит конфисковывать активы российских компаний в случае обхода антироссийских санкций.

"В октябре я представлю директиву, которая сделает уголовным преступлением уклонение от санкций ЕС, что позволит запускать в странах ЕС судебные процедуры, которые обеспечат конфискацию активов, которые можно будет передать в фонд поддержки восстановления Украины", — заявил он.

В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны ЕС заморозили российские активы на 14,6 млрд долларов.

До этого, в июне, стало известно, что за 100 дней США заморозили или заблокировали 330 млрд долларов российских активов.

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