Сумгайытский химико-промышленный парк завершил прошлый год с убытком в 17,9 млн манатов

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Активы Сумгайытского химико-промышленного парка в годовом сравнении повысились на 25% и по состоянию на 1 января 2018 года составили 136 198 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет компании за 2017 год.

Согласно документу, совокупные обязательства Сумгайытского химико-промышленного парка увеличились в 3,5 раза, до 7 372 тыс. манатов с 2 112 тыс. Акционерный капитал компании остался неизменным на уровне 500 тыс. манатов, а общий капитал увеличился на 20% и составил 128 826 тыс. манатов.

В 2017 году убыток компании составил 17 881 тыс. манатов, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.

Отметим, что аудит проводился ООО Baker Tilly Audit Azerbaijan.