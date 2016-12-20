Судебный процесс по делу United Credit Bank отложен на будущий год

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Верховный суд отложил на следующий год решение о том, останется или покинет рынок United Credit Bank (UCB), лишенный лицензии Центробанком Азербайджана (ЦБА) в январе этого года. Об этом сообщили Report из суда.

Напомним, что принятие Верховным судом решения по данному делу ожидалось к концу года. Однако дата слушания по делу, находящемуся в производстве судьи Азера Гусейнова, пока не назначена. Ожидается, что решение в связи с этим будет принято в 2017 году.

Отметим, что Бакинский административно-экономический суд №1 в феврале объявил UCB банкротом и назначил ликвидатором ООО Azerbaijan International Legal Company, однако до сегодняшнего дня процесс ликвидации не был начат по причине несогласия UCB с решением суда. Банк подал апелляционную жалобу на решение суда, однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Акционеры UCB обратились в Верховный суд.