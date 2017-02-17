Структура кредитной задолженности Anglo-Asian Mining изменилась

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, сообщила о передаче Gazprombank (Switzerland) Ltd. (GPBS) части своей кредитной задолженности Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB N.V). Как сообщает Report, отмечается, что кредит выражен в долларах США.

По информации из компании, Anglo-Asian Mining в октябре 2013 года получила кредит на 37 млн долларов у банка ATB N.V на строительство завода по выщелачиванию. На 31 декабря 2016 года остаток по кредиту составил 17,3 млн долларов. Anglo-Asian Mining объявила, что 15 февраля 2017 года половина остаточного долга, то есть 8,6 млн долларов, переведена банку GPBS. Отмечается, что условия кредита остаются неизменными, а ATB N.V продолжит выступать в качестве агента по управлению кредитной задолженностью в обоих банках.