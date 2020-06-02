Страховая компания задолжала в госбюджет 21 тыс. манатов

Одна из 21 страховой компании Азербайджана имеет задолженность в госбюджет.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Налоговая задолженность ОАО Ravan Sigorta составляет 20 645,37 манатов.

Ravan Sigorta является одной из 2 страховых компаний, взятых под контроль Центробанком Азербайджана (ЦБА) из-за уровня совокупного капитала ниже требуемого минимума. Компании дан месяц на увеличение капитала.

Ravan Sigorta начал свою деятельность в 1998 году как Double Insurance Company. В 2004 году компания была переименована в Star Alliance Insurance, а в 2007 году вновь провела ребрендинг. В настоящее время ее уставный капитал составляет 8,9 млн манатов. Nurgun Group of Companies принадлежит 49,1% акций компании, Nurgun Motors - 42,36%, NBC Bank - 8,54%.