​Стоимость золота превысила 1 120 долларов/унция

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ 16 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,84% и составил 16 739,95 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,87% - до 1 995,31 пунктов, Nasdaq - на 0,59% - до 4 889,24 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,49% - до 6 229,21 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,67% - до 4 645,84 пунктов, германский DAX - на 0,38% - до 10 227,21 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,13% и составила 1 120,50 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1298 (+0,07%).