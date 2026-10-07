Стоимость золота опустилась ниже $4 100 за унцию впервые с начала августа

Стоимость фьючерса на золото опустилась до $4 098 за тройскую унцию. Последний раз на таком уровне драгметалл торговался 4 августа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Фьючерс на золото подешевел в ожидании протокола Федеральной резервной системы США.

Палладий подешевел на 2,91%, до $1,1 тыс. за унцию, серебро - на 2,55%, до $60,11 за унцию.