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    Стоимость золота опустилась ниже $4 100 за унцию впервые с начала августа

    Финансы
    • 07 октября, 2026
    • 17:13
    Стоимость золота опустилась ниже $4 100 за унцию впервые с начала августа

    Стоимость фьючерса на золото опустилась до $4 098 за тройскую унцию. Последний раз на таком уровне драгметалл торговался 4 августа.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

    Фьючерс на золото подешевел в ожидании протокола Федеральной резервной системы США.

    Палладий подешевел на 2,91%, до $1,1 тыс. за унцию, серебро - на 2,55%, до $60,11 за унцию.

    Цена на золото Биржа Comex Федеральная резервная система (ФРС)
    Qızılın qiyməti avqustun əvvəlindən ilk dəfə 4 100 dollardan aşağı düşüb
    MiniBoss
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